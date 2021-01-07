Sinop’ta 2021 yılı toplantı ve yürüyüş güzergahları belirlendi

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Sinop’ta 2021 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları belirlendi.

Sinop Belediyesi Kamyon Garajı toplanma yeri, Sinop Belediyesi Kamyon Garajı’ndan başlayarak, Hamsi Yolu Sokak, Kurtuluş Caddesi ve İskele Caddesi üzerinden devam eden ve Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı önüne kadar gelen istikamet yürüyüş güzergahı, Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı önü ise toplantı (miting) alanı oldu.

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