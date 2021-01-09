Sinop’un ‘kuş adası’ydı, kuşlar gitti isimleri kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’un ‘kuş adası’ydı, kuşlar gitti isimleri kaldı

İHA

Sinop’un ‘kuş adası’ydı, kuşlar gitti isimleri kaldı

– Sinop’ta 45 yıl önce adeta bir ‘kuş adası’ olan, yetiştirilen zeytinleriyle anılan bölgede; zaman içinde bir mahallenin gelişmesiyle; kuşlar sokak isimlerinde zeytinlikler ise mahallenin adıyla anılır oldu.
Sinop’un Ada Mahallesi ve Zeytinlik Mahallesi’nde cadde ve sokak isimleri çoğunlukla kuş isimlerinden oluşuyor. Bu durum özellikle Sinop’a gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Eski zamanlarda ağaçlarla dolu olduğu ve çok sayıda kuş çeşidinin bir arada yaşadığı bilinen bölgede bu durum aslında ibretlik bir hikayeye sahip. Mahallenin eskilerinin anlatımına göre 70’li yıllarda burası adeta bir ‘kuş adasıydı’. Sonrasında Sinop’un gelişim bölgesinde yaşanan bir heyelan yapılaşmayı bu bölgeye kaydırdı. İlk yapılaşmalarla beraber büyüyen bölgede Ada Mahallesi ortaya çıktı. Yakın zamanda da Ada Mahallesi’nin bir bölümü Zeytinlik Mahallesi olarak alınan kararla ayrıldı. Ada ve Zeytinlik Mahallelerinde eski kuş çeşitliliği görülmez zeytinlikler yetişecek alan bulamaz oldu.
O zamanları anlatan Abid Muslu, “Ada Mahallesi benim 75’li yıllarda burada meslek lisesinde okuduğum zamanlarda buralar tarlalıktı harman yerleriydi. Bu adada genelde kuşlar yaşardı. Kuş çeşitleri genelde serçe gibi, bıldırcın gibi kuşlar avlanırdı bu bölgede. 75’ten sonra burada bir mahalle oluştu. Ada Mahallesi. Genelde burası kuş bölgesi olduğu için sokaklara da genelde kuş ismi konmuştur. Sokaklardaki kuş isimleri buradaki doğal kuş cenneti olmasından kaynaklanıyor. Ondan sonra mahalle olunca burası betonlaştı. Bu kuş cinsleri buradan ayrıldılar. Çünkü yaşam bölgesi kalmadığı için bu bölgeyi terk ettiler. Çarpık planlamanın yüzünden bölgede hayvan, ağaç, kalmadığı için bu yeşillik olan zeytinlik bölgesinde zeytinler kesilerek zeytinde kalmamıştır. Zeytinlik ismi güzel zeytin yetiştiriliyordu oradan geliyor. Bu bölgede binalar yapıldıktan sonra burada zeytin üretimi ve zeytin yetiştirimi de sona ermiştir. Sadece sokak isimlerinde yaşıyor başka bir şey yok. Herhangi bir kuş cinsi yoktur. Ara ara pat pat bıldırcınlar görülür kış aylarında o da yeteri derece de kalmamıştır. Genelde yeşillik kalmadı boş bahçe alanı da kalmadı“ dedi.
Yeni neslin kendi birçok güzelliği göremediğini dile getiren Tarık Başkaya (62), “Vallahi 70’lerde 75’lerde biz bu Zeytinlik ve Ada Mahallesi’nde Eylül ayından sonra bıldırcına gelirdik lüküsle. O zaman gelenek halindeydi. 10 tane 15 tane tutardık giderdik. Hep buralar tarlaydı. Zeytinlikti. Ama biz ne yaptık. Doğayı katlettik. 85’te heyelan meydana gelince şehir bu tarafa kaydı. Heyelan sebebiyle bu tarafa kaydı. Bu tarafa kayınca da hep çarpık kentleşme oldu. Ben yönetici olsaydım bahçe içinde bir dönüm arsaya 23 kat yapardım. Aynı bodrum evleri gibi bir renge boyardım. Hiç olmazsa doğallıkta katardım. Eskiden saka tutardık burada kafesle. Şimdi isimleri kaldı. Leylak Sokak var, Saka Sokak var, İskete Sokak var, Melis Sokak var, Bıldırcın Sokak var hepsi var ama şimdiki nesil bunları bilmiyor. Görmüyor göremiyor. Niye çünkü doğayı perişan ettik. Bugün 7 Ocak maalesef havayı görüyorsunuz. Ben kısa kolluyla geziyorum. Eskiden kar kış kıyametti. Araçlar inemezdi. O vaziyetten ne hale geldik. Doğayı perişan edersek ne yağmur olur ne kar olur kuraklık peş peşe gelir. Tek temennim çocuklarımız da inşallah bizim gördüklerimizi görebilirler. Ama bu şekilde sadece ansiklopedilerden görürler” diye konuştu.
Sinop’un Ada ve Zeytinlik Mahalleleri’nde bulunan bazı sokak isimleri şöyle: Atmaca, Bıldırcın, Bülbül, Güvercin, Kanarya, Keklik, Kumru, Leylek, Papağan, Saka, Martı, Serçe, Sülün, Sığırcık, Çulluk, Ördek, Üveyik, Şahin, Çalı Kuşu, Kırlangıç ve Arı Sokak. Ayrıca Kartal ve Kuşlar Caddeleri'nin yanı sıra Aşiyan (kuş yuvası) isminde sokakların da bulunması Sinop’ta kuşlara olan özlemin bir göstergesi olarak nitelendiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’ta hamsinin yerini mezgit ve palamut aldı
YEREL HABERLER Sinop’ta hamsinin yerini mezgit ve palamut aldı
Sinop’ta gençler sahili temizledi
YEREL HABERLER Sinop’ta gençler sahili temizledi
Hamsi yasağına 'buzhane' çözümü Sinop’ta hamsi yasağının ilk günü fiyatlar etkilenmedi
YEREL HABERLER Hamsi yasağına 'buzhane' çözümü Sinop’ta hamsi ...
Sinop’ta EBA Destek Noktaları öğrencilere hizmete devam ediyor
YEREL HABERLER Sinop’ta EBA Destek Noktaları öğrencilere hizmete ...
Sinop'un içme suyu barajından korkutan görüntü Barajda yüzde 30 su kaldı
YEREL HABERLER Sinop'un içme suyu barajından korkutan ...
Karadeniz'de denizanası istilasına uzman yorumu: “Korkulacak bir şey yok”
YEREL HABERLER Karadeniz'de denizanası istilasına uzman yorumu: ...
Sinop Defterdarlığı’ndan borç yapılandırma uyarısı
YEREL HABERLER Sinop Defterdarlığı’ndan borç yapılandırma uyarısı
Sinop’ta 2021 yılı toplantı ve yürüyüş güzergahları belirlendi
YEREL HABERLER Sinop’ta 2021 yılı toplantı ve yürüyüş güzergahları ...
Sinop’ta çöp yangını korkuttu
YEREL HABERLER Sinop’ta çöp yangını korkuttu
Sinop Belediyesi'nden "Suyu bilinçli kullanalım" çağrısı
YEREL HABERLER Sinop Belediyesi'nden "Suyu bilinçli kullanalım" ...
Sokak hayvanları için 20 yeni kulübe
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için 20 yeni kulübe
Sinop’ta 8. kattan düşen emekli öğretmen öldü
YEREL HABERLER Sinop’ta 8. kattan düşen emekli öğretmen öldü
8´inci kattan düşüp ölen eşinin başında gözyaşı döktü
YEREL HABERLER 8´inci kattan düşüp ölen eşinin başında gözyaşı döktü
Tekerlekli sandalye ve yürüteç bağışı
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalye ve yürüteç bağışı
Sinop İl Sağlık Müdürlüğü’nden tablet kampanyasına destek
YEREL HABERLER Sinop İl Sağlık Müdürlüğü’nden tablet kampanyasına ...