Kuraklık tehlikesinin korkuttuğu Sinop’ta beklenen yağışlar başladı

– İçme suyu sağlayan barajında yüzde 30 doluluk ve kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Sinop’ta herkesin özlem duyduğu yağışlar başladı.

Uzun zamandır kış ortasında yazdan kalma günleri yaşayan Sinop’ta kuraklık tehlikesi baş gösterdi. 30 milyon metreküp su toplama kapasitesine sahip Erfelek Barajı'nın doluluk oranının yüzde 30'a kadar düştüğü açıklandı. Kent genelinde bugün başlayan yağışlar ise vatandaşa bir nebze nefes aldırdı. Hava sıcaklığı azalan kentte yağmur etkisini hissettirdi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre yağışlar bugünle sınırlı kalmayarak hafta boyunca devam edecek. Bugün için hafif sağanak yağış, Pazartesi günü biraz daha kuvvetli sağanak yağış, Salı günü hafif sağanak yağış, Çarşamba günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri de yağışlar devam ediyor. Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri diğer günlere göre biraz daha kuvvetli yağışlar olması öngörülüyor. Sinop’ta en yüksek hava sıcaklıklarının bugün ve Pazartesi günü için 15 derece, Salı günü 17 derece, Çarşamba günü 16 derece olacağı düşünülüyor. Perşembe günü sıcaklığın yeniden düşerek 12 dereceye inmesi bekleniyor.

Ancak kış ayına göre sıcaklıklar hala yüksek ve normallerin üstünde seyrediyor. Şu an için kar yağışı beklentisi yok. Bugünkü değerlendirmelere göre yalnızca Perşembe ve Cuma günleri yükseklerde olma ihtimali var.

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