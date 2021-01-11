Sinop’ta bayrak töreni

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda bayrak töreni yapılması kararının ardından Sinop’ta da okullardan İstiklal Marşı sesi yükseldi.

Her pazartesi sabahı ve cuma akşamı Türkiye’nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden yükselen İstiklal Marşı’nın, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamaması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün okullarda bayrak töreni yapılmasına karar verildi. Sinop’ta da tüm okullardan bugün İstiklal Marşı sesleri duyuldu. Okunan İstiklal Marşı’na öğretmenler okul bahçelerinde, öğrenci ve veliler balkonlarından eşlik etti.

Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen törene Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız da katıldı. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Müdür Yıldız, “Biliyorsunuz salgının olmadığı sağlıklı günlerde bütün okullarımızda haftanın başlangıcı olan pazartesi sabah ve haftanın bitişi olan cuma öğleden sonra çıkışlarımızda İstiklal Marşı’mızı okul idarecilerimiz, öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte okuyorduk. Lakin salgınla beraber belli aralıklarla yüz yüze eğitime ara verildiği ve uzaktan eğitime devam edildiği bu süreçte okullarımızda bu coşkulu, duygulu anlardan biraz uzak kaldık. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un dün yaptığı çağrıya Sinop’tan da yanıt verdik. Tüm okullarımızda aynı okular başlıyor gibi bir coşkuyla bu törenimizi icra ettik. Tek yürek ve gür bir sesle bir özlemle İstiklal Marşı’mızı okumuş olduk. Umuyorum ki bugünler geride kalacak Bizde eski güzel günlerimize geri döneceğiz. Ve eskisi gibi İstiklal Marşı’mızı yine coşku ile okuyacağız” dedi.

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