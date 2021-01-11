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Sinop’ta 160 haneye korona virüsü taraması yapılacak Sinop’ta Kovid-19 Seroprevalans Araştırması’nın üçüncüsü başladı

İHA

Sinop’ta 160 haneye korona virüsü taraması yapılacak Sinop’ta Kovid-19 Seroprevalans Araştırması’nın üçüncüsü başladı

– Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliği ile yeni tip korona virüs (Kovid19) ile mücadele için başlatılan "Toplum Tarama Çalışması" kapsamında, doktor/diş hekimi ve hemşireden oluşan sağlık ekipleri, bugün itibari ile Sinop’ta toplam 160 haneyi ziyaret edecekler.
Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ekipler TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere giderek, hanedeki kişilerin rızası dahilinde kan ve sürüntü örneği alacak ve Kovid19 testi yapacaklar. Test yapılan kişilerin aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu ayrı ayrı değerlendirilecek. Vatandaşlar test sonuçlarını eNabız üzerinden öğrenebilecek.
Açıklamada ayrıca şu bilgiler verildi: “TÜİK tarafından rastgele seçilen hanelere giden sağlık ekiplerimiz, aileden olumlu yanıt alması üzerine çalışmalarına başlayacak. Her haneden Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yöntemle seçilen kişinin TC kimlik numarası ve cep telefon numarası kayıtları alınacak, ardından hazırlanan anket soruları yöneltilecek. Alınan cevaplar, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) mobil uygulamasına kaydedilecektir”
Yapılan çalışmayla; ‘Korona virüsü sürecinin topluda nasıl geçtiği, bağışıklık kazanılıp kazanılmadığı, ve ne düzeyde bağışıklık bıraktığı gibi sorulara yanıt aranıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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