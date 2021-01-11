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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kışta baharı yaşatan nergis çiçekleri gelir kapısı oldu

İHA

Kışta baharı yaşatan nergis çiçekleri gelir kapısı oldu

Sinop’ta köylerde su kenarlarında doğada kendiliğinden yetişmesinin yanı sıra son yıllarda kültür bitkisi olarak da yetiştirilen nergis çiçekleri, kış ortasında baharı yaşatırken, yöre insanının da gelir kapısı oldu.
Sinop merkez, Erfelek ve Gerze ilçesine bağlı köylerden toplanan nergis çiçeğinin demeti 5 liradan satılıyor. Güzelliği ile kendine hayran bırakan çiçek türlerinden biri olan nergis çiçeği sadece güzel görüntüsü ile değil muhteşem kokusu ile de insanları büyülüyor. Kişinin tazelenmesine, huzur ve mutluluk bulmasına yardımcı olan çiçek türlerinden biri olan nergis çiçeği Yunan mitolojisinde kendini beğenmişliği sembolize etmekte.
Çiçek satıcısı Ahmet Göktepe, son yıllarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi nedeniyle geçen yıllara oranla daha çok nergis yetiştiğini belirtti. Nergisin güzel kokusu ve görüntüsünün güzelliği nedeniyle çok tercih edildiğini ifade eden Göktepe, "Nergis çiçeğinin alıcısı çok. Günde yaklaşık 150 200 demet nergis satıyoruz. Türkiye'de oldukça sevilen çiçek türlerinden nergis çiçeklerinin birçok hikâyede adı geçer, özellikle aşk temalı hikayelerde yer alması onu daha anlamlı bir çiçek haline getirmiştir. Halk arasında kısaca bu çiçeğe aşk çiçeği de deniliyor. Nergis çiçeği aşkı simgelemektedir. Aşk konusunu içeren birçok hikâyede yer almıştır. Yunan mitolojisinde de aşk temasında yer alsa da kendini beğenmişliği sembolleştirmiştir. Ayrıca imkânsız aşkın, sevip de kavuşamamanın sembolü de olmuştur. Nergis çiçeği ayrıca görüntüsü ve hoş kokusu ile de güzelliği simgeler. Satışlar gayet güzel gidiyor memnunuz" dedi.

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