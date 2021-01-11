Sinop’ta 4 bin 56 kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalandı

– Sinop Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından pandemi döneminde 4 bin 56 kişiye kısa çalışma ödeneğinden destek sağlandı.

Sinop İŞKUR İl Müdürü Asaf Çalışır, pandemiyle geçen 2020 yılında yapılan faaliyetler ve sağlanan destekler hakkında açıklamalarda bulundu.

Yıl boyunca yapılan uygulamalarla iş gücü piyasasında oluşan olumsuzlukları en aza indirmek istediklerini belirten Müdür Çalışır, “İşveren ve işçilerimizi bu zorlu süreçte destek vererek, aynı zamanda da bir iş yerinde çalışırken, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere işsizlik maaşı ödemesi yapılarak yaşanan olumsuzluklar en aza indirilmiştir” dedi.

Rakamlarla 2020 yılını özetleyen Çalışır, “Yıl içinde istihdam hizmetleri kapsamında 3 bin 182 kişiyi özel iş yerlerimizde işe yerleştirdik. Aktif iş gücü hizmetleri kapsamında, kamu ve özel işverenlerimizde düzenlenen; İşbaşı Eğitim Programı’nda çalışan 2 bin 362 kişiye 17 milyon 193 bin 943,66 TL, Toplum Yararına Programı kurs ve programlarında çalışan 2 bin 946 kişiye 18 milyon 641 bin 670,22 TL olmak üzere yıl sonuna kadar 35 milyon 835 bin 613,88 TL ödeme yapıldı. Pasif iş gücü hizmetleri kapsamında, 4 bin 56 kişiye toplamda 21 milyon 320 bin 411,62 TL kısa çalışma ödeneği, 2 bin 477 kişiye 12 milyon 347 bin 581,82 TL işsizlik ödeneği, 3 bin 116 kişiye 9 milyon 899 bin 255 TL nakdi ücret desteği, 4 bin 561 kişiye 4 milyon 46 bin 607,44 TL normalleşme desteği olmak üzere yıl sonuna kadar 47 milyon 613 bin 855,44 TL ödeme yapıldı. İl Müdürlüğümüzce 2020 yılı içerisinde, aktif iş gücü hizmetleri, sosyal koruma kalkanı kapsamında toplam 83 milyon 449 bin 469,32 TL ödeme yapıldı” diye konuştu.

Daha önce olduğu gibi bundan sonrada işçi ve işverenlerin yanında olacaklarını belirten Asaf Çalışır, “İl Müdürlüğümüzce bundan sonraki dönemlerde de işverenlerimiz, çalışan işçiler ve işsiz kalan vatandaşlarımıza hizmetlerimizi en üst seviyede vermeye devam edeceğiz. Belirttiğimiz mali tablonun doğal olarak, İl Müdürlüğümüzde mesai yapan çalışanlarımızca her bir kuruşunun gerektirdiği diğer idari hizmetleri ile birlikte; işverenlerimize, çalışan işçilere ve işsiz kalan vatandaşlarımıza iletilmesine, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de devam edilecektir” şeklinde konuştu.

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