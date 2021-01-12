Sinop Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci: Yüzde 54 zam Başkan Ayhan: "Her bir mesai arkadaşımız bizim için değerli"

– Sinop Belediyesi Başkanlığı ve TÜMBELSEN arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesiyle yüzde 54 zam yapılarak aylık 770 TL ek ödeme yapılması kararı alındı.

Sinop Belediye Başkanlık makamında makamında yapılan imza töreninde Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın yanı sıra; Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Hakan Sönmez ile Hüseyin Minoğlu, TÜMBELSEN Sinop İl Temsilcisi Erkan Kabal ve iş yeri temsilcisi Tugay Dizdaroğlu yer aldı.

Başkan Ayhan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "1 Haziran 201931 Mayıs 2021 tarih ve yürürlülükte süreli işçilerimizle imzalanan toplu sözleşmeden sonra şimdi de Belediyemiz bünyesinde çalışan memur mesai arkadaşlarımızın sosyal haklarında iyileştirmeye gidiyoruz. Kentin yarınlarını birlikte hazırlayacağımız her bir arkadaşımız bizim için değerli. 1 Ocak 202131 Aralık 2021 yürürlülük tarihli imzaladığımız toplu iş sözleşmesi tüm arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Sözleşmeye göre yüzde 54 zam yapılarak aylık 770 Türk Lirası ek ödeme yapılacak.

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