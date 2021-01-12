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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat ve Erfelek Belediyeleri arasında kardeşlik protokolü

İHA

Tokat ve Erfelek Belediyeleri arasında kardeşlik protokolü

Tokat Belediyesi ile Sinop’un Erfelek İlçe Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalandı.
Erfelek Belediyesi’nde düzenlenen törenle her iki belediye arasında kardeşlik protokolüne imza atıldı. Törenin ardından Erfelek ilçesinde yapılması düşünülen proje alanları gezilerek projeler hakkında Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’na bilgiler verildi.
Erfelek Belediyesi ile kardeş belediye olmaktan memnuniyet duyduklarını ve ilçede yürütülen projelere destek olacağını aktaran Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Erfelek ilçemizde yapılması gereken ve özellikle Tokat Belediyemizle birlikte neler yapabileceğimizi burada birlikte beraberce paylaştık. Bunun dışında tabii ki belediye anlamında fikirsel anlamda ya da proje anlamında da her türlü desteğimizi birbirimize vereceğimize de değerli başkanımızla beraber vekilimizin nezaretinde burada belirlemiş olduk. Bugün çok güzel iki tane ırmağımızı da gezdik ve buralarda özellikle peyzaj anlamında yapılması gerekenlerle ilgili de istişarelerde de bulunduk. Gerek Karasu Vadisi dediğimiz yerde gerek Erfelek ilçesinin hemen içerisinden geçen Kınık Deresi'nde inşallah peyzajla alakalı çalışmalarda gerekli her türlü desteği vereceğiz. Bunun yanında yine Belediye Başkanı Mehmet Uzun Bey’in Erfelek ilçesine kazandırmayı düşündüğü çok güzel bir düğün salonu projesi var. Oraya ziyarette bulunduk ve inşallah buranın yapımına da biz Tokat Belediyesi olarak Erfelek Belediyemize desteğimizi vererek burada bu eseri birlikte beraberce yapacağız. Bu çerçevede güzel bir takım temaslar ve incelemeler sonucunda yapacaklarımızı yapmayı düşündüklerinizi burada kararlaştırdık ve inşallah bizde şehrimize gittiğimizde bunlarla ilgili teknik ekiplerimiz ile beraber gerekli incelemelerimizi yapıp kararlarımızı alıp icra anlamında bunların yapımına da süratli bir şekilde başlamak istiyoruz. Gözle görülür bir şekilde çok kısa sürede bu eserleri Erfelek’e kazandırıp birlikte hem Tokat’ın hem Sinop’un böyle kardeş olduğunu ve beraber birlikte daha neler yapılabildiğini de göstereceğiz” dedi.
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, her iki belediye arasında yapılan anlaşmanın hayırlı olmasını diledi. Maviş, “Tokat’ta ortaya konulan bu başarılı belediyecilikten elde edilen tecrübe paylaşımını Erfelek’e aktarabilmek Bu arada da Tokat belediyemizin imkanları ile Erfelek Belediyemize katkı verebilmek amacıyla, AK Parti Genel Merkezimizin başlattığı bir uygulamanın bir örneğini burada yaşıyoruz. AK Parti Genel Merkezimiz yaklaşık 150 civarında belediyemizi başka belediyelerle eşleştirmek suretiyle kardeş belediye ilan etmişti. Tokat belediyemizde de Erfelek belediyemiz kardeş belediye AK Parti Genel merkezimiz tarafından ilan edilmişti. Bugün bu kardeşliğin 2. adımını burada yaşadık. Bu ziyarette neler yapılabileceğini sahada gözlemleyerek tespit etmeye çalıştık. İnşallah önümüzdeki günlerde bu kardeşliğin somut nişaneleri de ortaya çıkacak. Böylelikle bu kardeşliği pekiştirecek Erfelek ile Tokat arasındaki insanı ilişkiyi de sağlam temellere oturtacak bir adım atılmış olacak” diye konuştu.

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