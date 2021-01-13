Cezayirli ve İspanyalı veteriner hekimlerden sokak hayvanlarına bakım ve tedavi

Cezayirli ve İspanyalı veteriner hekimler, sosyal medyadan haberdar olduğu proje kapsamında geldiği Sinop’ta haftanın beş günü gönüllü olarak sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapıyorlar.

Cezayirli Veteriner Hekim Massinissa Zeghouani ve İspanyalı Veteriner Hekim Javier Canovas Martinez sosyal medyadan haberdar olduğu proje kapsamında geldiği Sinop’ta sokak hayvanlarıyla ilgileniyor.

Massinissa Zeghouani ve Javier Canovas Martinez Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğince hayata geçirilen "Gönüllü Hizmetli" projesinden sosyal medya aracılığıyla haberdar olunca dernekle irtibata geçti. Sinop’a gelen veteriner hekimler haftanın beş günü Sinop Belediyesi Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Bakımevindeki köpeklerle yakından ilgilenmeye başladı. Veteriner hekimler kalacakları süre boyunca Sinop Belediyesinin Veteriner Hekimi Volkan Tuncay ile birlikte Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Yaşam Evindeki ve sokaklarda sahipsiz dolaşan hayvanların doktoru olacak.

Massinissa Zeghouani konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Buraya Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği sayesinde geldim. Sokak hayvanları için buradayım. Burada hem ameliyat yapıyoruz hem kısırlaştırma yapıyoruz. Köpekler ve kedilere de aşı yapıyoruz. Tüm işlemleri burada yapacağız. Arkadaşım Javier Canovas Martinez ile buradayız. O da İspanya’dan geldi. Burada olmaktan çok mutluyum. Ülkem Cezayir’e gidince küçük bir barınak açıp hayvanlarla ilgilenmek istiyorum. Benim ülkemde hayvanlar konusunda biraz sorun var. O yüzden buradan aldığım tecrübelerimi kendi ülkemde uygulayacağım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.