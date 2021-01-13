Samsun’da jandarma suçların yüzde 98’ini aydınlattı

– Samsun’da 2020 yılında suç aydınlatma oranı yüzde 98 olarak gerçekleşti ve meydana gelen olaylarda bir önceki yıla göre düşüşler yaşandı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içerisinde birçok uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında; 2020 yılında suç aydınlatma oranı yüzde 98 oldu. 2020 yılında olay sayısında 2019 yılına göre yüzde 8 artış, mal varlığına karşı suçların aydınlatılma oranında yüzde 11 artış, kişi hürriyetinden yoksun kılma olaylarında ise yüzde 42 azalış meydana geldi. Jandarma sorumluluk alanında 10 bin 628 asayiş olayı meydana geldi. 4 bin 831 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 499 bin 490 şahıs sorgulandı.

Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; 2020 yılında 2019 yılına göre ölümlü kazalarda yüzde 18 artış, yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 8 düşüş, maddi hasarlı trafik kazalarında ise yüzde 12 azalma oldu. Yapılan uygulamalarda 466 bin 558 araç kontrol edilerek 5 bin 624 araç sürücüsü ve 9 bin 646 araca cezai işlem uygulandı. 186 sürücü belgesine el konuldu. 3 bin 981 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 14 bin 708 kişiye trafik eğitimi verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda; 2020 yılında 2019 yılına göre silah ve mühimmat yakalama oranı yüzde 23 arttı. Jandarma sorumluluk alanında 103 olay meydana geldi ve şüpheli 172 şahıs yakalandı. Çalışmalarda 1 milyon 104 bin 433 litre motorin, 1224 litre benzin, 2 bin 758 litre alkollü içecek, 25 adet tabanca, 2 bin 165 tabanca fişeği, 4 bin 187 adet sikke ve çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda; 2020 yılında 2019 yılına göre bilişim sistemlerine yönelik suçlarda yüzde 29 azalma meydana geldi. Meydana gelen 5 olayda 5 şahsa işlem yapıldı. 2020 yılı içerisinde 275 materyal incelendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda; 2020 yılında ilde uyuşturucu kaynaklı ölüm vakası yaşanmadı. 2020 yılında 2019 yılına göre narkotik olaylarda suç aydınlatma oranı yüzde 105 arttı. Meydana gelen 404 olayda 604 şüpheli şahıs yakalandı. 451 kilogram 561 gram esrar, 1337 gram toz esrar, 905 gram sentetik kannabinoid, 4 bin 636 adet sentetik ecza, 2 bin 332 adet ecstasy hap, 354 adet captagon, 726 bin 409 kök kenevir, 65 gram metamfetamin, 2 bin 429 gram skunk ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre 1 kök kenevir bitkisinden 23 gram toz esrar maddesi elde edildiği değerlendiriliyor. Bu verilere göre 726 bin 409 kök kenevir bitkisinden (726 bin 409 X 23 gram) = 16 milyon 707 bin 407 gram toz esrar maddesi elde edilmesi engellenerek imha edildi. Engellenen toz esrar maddesinin piyasa değeri kilogram fiyatı asgari 50 bin TL’dir. Bu verilere göre (50 bin TL. X 16 milyon 707 bin 407 gram) = 835 milyon 370 bin 350 TL haksız kazanç elde edilmesi engellendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından yapılan çalışmalarda; 2020 yılında olay sayısında 2019 yılına göre yüzde 23 azalma meydana geldi. 48 olayda 53 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kovid19 tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalarda; 15 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulama noktalarında yapılan denetimlerde 22 bin 350 HES kodu sorgulaması yapıldı. Karantina tedbirlerine uymayan 4 şahıs Münevver Ayaşlı Yurdu’na yerleştirildi. Ayrıca 10 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilde kurulan pazar yerleri denetimlerinde 15 bin 564 HES kodu sorgulaması yapıldı. Karantina tedbirine uymayan şahıs bulunmadı.

1 Ağustos 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında karantina tedbirleri kapsamında pozitif veya temaslısı olup evinde izolasyonda olması gerekenlere yönelik 21 bin 369 şahsın adreslerinde denetim gerçekleştirildi.

Sosyal mesafe kuralına uymayan 562 şahsa, maske kuralına uymayan 325 şahsa, sokağa çıkma yasağına uymayan 1347 şahsa idari işlem yapıldı. Ayrıca 2010 düğün denetlenerek 115 şahıs ikaz edildi. 470 iş yeri kontrol edilerek 7 işyerinin yasaklara uymadığı tespit edildi ve gerekli işlemler yapıldı. İl girişlerinde bulunan uygulama noktalarında izinsiz seyahatin önlenmesi ve gelen vatandaşlarımızın kontrol edilmesi için personel takviyesi yapılarak Kovid19 tedbirleri kapsamında 72 bin 381 araç ve 111 bin 806 şahıs kontrol edildi.

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