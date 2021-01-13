Sinop’ta evini kumarhaneye çeviren ve kumar oynayan kişilere ceza yağdı

Sinop’un Gerze ilçesinde evlerini kumarhaneye çeviren ev sahiplerine ve evde kumar oynayan kişilere ceza yağdı. Kumar oynamaya yer ve imkan sağlayan 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Jandarma ev sahipleri ve evde kumar oynayan 14 kişiye toplam 57 bin 264 lira idari para cezası kesti .

Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Belören köyünde üç katlı evin giriş katını kumarhaneye çevirerek kumar oynattıkları tespit edilen 3 kişi ile bahse konu yerde kumar oynadıkları tespit edilen 12 kişi hakkında kumar oynama suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıslar hakkında kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle kişi başı 4 bin 772 lira olmak üzere toplam 57 bin 264 lira idari para cezası kesildi.

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