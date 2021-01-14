Sinop’ta aşılama başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta aşılama başladı

İHA

Sinop’ta aşılama başladı

– Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu’nun olduğu ilk korona aşısıyla Sinop’ta aşılama süreci başladı.
Korona virüsüyle mücadelede dün akşam yeni bir aşamaya geçildi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın canlı yayında aşı olmasının ardından Tüm Türkiye’de süreç başladı. Sinop’ta da bugün ilk aşılama programı yapıldı. Sinop’ta ilk aşı İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu’na yapıldı. Ardından Ağız ve Diş Hastalığı Merkezi ile İl Sağlık Müdürlüğü personeli aşı oldu. Müdür Reyhanlıoğlu Sinop’ta tüm sağlık çalışanları için 2 doza yeteri kadar aşının geldiğini ve ilk aşılamanın 2 gün içerisinde tamamlanacağını belirtti.
Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, “Sağlık Bakanımızın ilk aşıyı olmasıyla birlikte ülkemizde aşılanma süreci başlamış oldu. Tüm illerde eş zamanlı olarak bugün tüm tesislerde aşılama hizmetleri başlatıldı. Bizim ilimizde de hem il merkezimizde hem de ilçe hastanelerimizde oluşturduğumuz aşı polikliniklerinde aşılama hizmeti sağlık çalışanlarımız için şu an başladı. Şu an itibarıyla başlattığımız aşılama sürecini tüm çalışanlarımız için yüzde 80 oranında tamamlamayı planlıyoruz. İki gün içerisinde de hedefimize ulaşmayı yani tüm çalışanlarımızın aşılanmasının tamamlanmasını planlıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımız kamu ve özeldeki poliklinik ve muayenehane işleten sağlık çalışanlarımız da dahil olmak üzere bu aşılama hizmetinden istifade edebilirler. Çalışanlarımız kendi çalıştıkları sağlık tesislerinde aşılama hizmetinden faydalanabilirler. Aşılama hizmetinden faydalanılması için MHRS’den randevu alınması esas. Şu anda sağlık çalışanlarımız için MHRS randevu cetvelleri tanımlanmış durumda. Bugün itibarıyla süreç başladı hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Tüm sağlık çalışanlarının iki doz aşılamasını sağlayabilecek kapasitede aşımız bakanlığımız tarafından gönderildi. Şu an için aşıda herhangi bir lojistik sıkıntımız yok” dedi.
Pandemi Sorumlu Hekimi Dahiliye Uzmanı Ömer Küçükdemirci, “Ben aşımı oldum. 10 aydır bu işle aktif olarak uğraşan bir hekimim. Her şekilde yatan hastasını ayakta hastasını, yoğun bakım hastasını gördüm. Şunu net olarak söyleyebilirim. En kötü aşı en iyi koronadan daha iyidir. Herkesi aşı olmaya çağırıyorum. Ben aşımı oldum. Bütün sağlık personeli de iki gün içerisinde de olacak. Devamında da tüm halkımız bu beladan kurtulacak inşallah” diye konuştu.
Aşının olmalarının sonra yaptıkları açıklamayı sonlandıran Reyhanlıoğlu ve beraberindekiler Atatürk Devlet Hastanesi’nde başlayan aşılamaya katılmak üzere müdürlükten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinoplu balıkçılar hamsi ağından istavrit ağına geçiyor
YEREL HABERLER Sinoplu balıkçılar hamsi ağından istavrit ağına ...
Sinop’ta 15 bin 304 araç kontrol edildi
YEREL HABERLER Sinop’ta 15 bin 304 araç kontrol edildi
Gemiler rota değiştirdi, balıkçılar açılamadı
YEREL HABERLER Gemiler rota değiştirdi, balıkçılar açılamadı
Sinop'a bereket yağdı Sinop’u yağmur etkisi altına aldı
YEREL HABERLER Sinop'a bereket yağdı Sinop’u yağmur etkisi altına ...
Sinop Belediyesinden esnafa destek
YEREL HABERLER Sinop Belediyesinden esnafa destek
Sinop’ta hamsiye rağbet düştü
YEREL HABERLER Sinop’ta hamsiye rağbet düştü
Sinop’ta evini kumarhaneye çeviren ve kumar oynayan kişilere ceza yağdı
YEREL HABERLER Sinop’ta evini kumarhaneye çeviren ve kumar oynayan ...
Samsun’da jandarma suçların yüzde 98’ini aydınlattı
YEREL HABERLER Samsun’da jandarma suçların yüzde 98’ini aydınlattı
Sinop’da arıcılık desteklemesi başvuruları devam ediyor
YEREL HABERLER Sinop’da arıcılık desteklemesi başvuruları devam ...
Sinop meydan projesi ihale aşamasına geldi
YEREL HABERLER Sinop meydan projesi ihale aşamasına geldi
Cezayirli ve İspanyalı veteriner hekimlerden sokak hayvanlarına bakım ve tedavi
YEREL HABERLER Cezayirli ve İspanyalı veteriner hekimlerden sokak ...
Çeyizlerden çıkan 100 yıllık ketenler yeniden ekonomiye kazandırılıyor
YEREL HABERLER Çeyizlerden çıkan 100 yıllık ketenler yeniden ...
Sinop Gençlik Merkezi gönülleri fethetti
YEREL HABERLER Sinop Gençlik Merkezi gönülleri fethetti
Tokat ve Erfelek Belediyeleri arasında kardeşlik protokolü
YEREL HABERLER Tokat ve Erfelek Belediyeleri arasında kardeşlik ...
Sinop Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci: Yüzde 54 zam Başkan Ayhan: "Her bir mesai arkadaşımız bizim için değerli"
YEREL HABERLER Sinop Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci: Yüzde 54 ...
Gizli tehlike mikroplastik: Suda, havada, sofra tuzunda, maskede bile var
YEREL HABERLER Gizli tehlike mikroplastik: Suda, havada, sofra ...