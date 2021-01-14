Türkeli’de ilk korona aşıları vuruldu

Türkeli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Tunahan Bozkurt’un olduğu ilk aşıyla ilçede aşılama süreci başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'den getirilen Sinovac firmasına ait Coronavac isimli inaktif Covid19 aşıları, sağlık çalışanlarına yapılmak üzere 13 Ocak’ta Türkeli’ye ulaştı.

İlk etapta Türkeli Devlet Hastanesi'ne teslim edilen 73 doz aşı ve Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi'ne teslim edilen 20 doz aşı ile aşılama sürecine geçildi. 5 aşı odası oluşturularak başlanılan aşılama sürecinde ilk aşılamalar Türkeli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Tunahan Bozkurt, Türkeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Ruhi İçtüzer, Türkeli Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Osman Öztürk, Dahiliye Uzmanı Kasım Okan, Aile Hekimi Uzmanı Önder Bulut, Aile Hekimleri Dr. Fahri Yıldırım, Dr. Üryan Öztürk ve Dr. Cüneyt Candaş ve pratisyen hekimlere yapıldı.

Covid19 aşıları olan sağlık çalışanlarının ardından Sağlık Bakanlığından gelecek aşı sayısına göre risk gruplarına ayrılarak aşı takvimi oluşturulup aşılamanın devam edeceği bildirildi. Covid19 aşıları vurulacak vatandaşların hastaneden randevu alması gerektiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.