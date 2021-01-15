Sinop’ta koronaya karşı müzikli moral

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta koronaya karşı müzikli moral

İHA

Sinop’ta koronaya karşı müzikli moral

Sinop’ta bir grup genç korona virüs salgınına karşı mücadelenin yaşandığı bu günlerde vatandaşlara moral vermek için sokaklarda müzik yapıp, şarkı söylüyor. Gençler mahallelerde mini konser verirken vatandaşlar da evlerinin balkonlarından ıslık ve alkışlarıyla onlara destek veriyor.
Sinoplu genç müzisyenler mahalle aralarında verdiği mini konserlerle korona virüs salgınından korunmak amacıyla “evde kal” çağrısına uyan vatandaşlara moral kaynağı oluyor. Mahalle aralarında müzik yapan ve şarkılar söyleyen gençler korona virüs ile mücadele savaşında moral yükseltiyor, stresi azaltıyor. Gençlerin verdiği mini müzik ziyafeti de mahalleliler tarafından büyük beğeni topluyor. Sosyal mesafeyi koruyarak mahalle mahalle sevilen eserleri çalan ve seslendiren gençlerin verdiği konserlere, vatandaşlar da alkış yaparak ve tezahüratlarda bulunarak eşlik etti. Bazı vatandaşlar gençlerin emeğine karşılık olarak bahşiş atarak genç müzisyenlere destek verdi.
Genç müzisyen Hüseyin Gezgin yaptığı açıklamada, “Yüzünüz biraz gülsün, moraliniz yüksek olsun diye sokaklarda şarkılar söylemeye başladık. Bu mini konserimizle vatandaşların moral ve motivasyonunu biraz olsun artırdıysak ne mutlu bize" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gerze'de ilk aşılar vuruldu
YEREL HABERLER Gerze'de ilk aşılar vuruldu
Odadan öğrencilere tablet desteği
YEREL HABERLER Odadan öğrencilere tablet desteği
Sinop’ta 15 projeye 3 milyon TL hibe desteği
YEREL HABERLER Sinop’ta 15 projeye 3 milyon TL hibe desteği
Türkeli’de ilk korona aşıları vuruldu
YEREL HABERLER Türkeli’de ilk korona aşıları vuruldu
Sinop’ta aşılama başladı
YEREL HABERLER Sinop’ta aşılama başladı
Sinoplu balıkçılar hamsi ağından istavrit ağına geçiyor
YEREL HABERLER Sinoplu balıkçılar hamsi ağından istavrit ağına ...
Sinop’ta 15 bin 304 araç kontrol edildi
YEREL HABERLER Sinop’ta 15 bin 304 araç kontrol edildi
Gemiler rota değiştirdi, balıkçılar açılamadı
YEREL HABERLER Gemiler rota değiştirdi, balıkçılar açılamadı
Sinop'a bereket yağdı Sinop’u yağmur etkisi altına aldı
YEREL HABERLER Sinop'a bereket yağdı Sinop’u yağmur etkisi altına ...
Sinop Belediyesinden esnafa destek
YEREL HABERLER Sinop Belediyesinden esnafa destek
Sinop’ta hamsiye rağbet düştü
YEREL HABERLER Sinop’ta hamsiye rağbet düştü
Sinop’ta evini kumarhaneye çeviren ve kumar oynayan kişilere ceza yağdı
YEREL HABERLER Sinop’ta evini kumarhaneye çeviren ve kumar oynayan ...
Samsun’da jandarma suçların yüzde 98’ini aydınlattı
YEREL HABERLER Samsun’da jandarma suçların yüzde 98’ini aydınlattı
Sinop’da arıcılık desteklemesi başvuruları devam ediyor
YEREL HABERLER Sinop’da arıcılık desteklemesi başvuruları devam ...
Sinop meydan projesi ihale aşamasına geldi
YEREL HABERLER Sinop meydan projesi ihale aşamasına geldi
Cezayirli ve İspanyalı veteriner hekimlerden sokak hayvanlarına bakım ve tedavi
YEREL HABERLER Cezayirli ve İspanyalı veteriner hekimlerden sokak ...
Çeyizlerden çıkan 100 yıllık ketenler yeniden ekonomiye kazandırılıyor
YEREL HABERLER Çeyizlerden çıkan 100 yıllık ketenler yeniden ...