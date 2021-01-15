Sinop’ta koronaya karşı müzikli moral

Sinop’ta bir grup genç korona virüs salgınına karşı mücadelenin yaşandığı bu günlerde vatandaşlara moral vermek için sokaklarda müzik yapıp, şarkı söylüyor. Gençler mahallelerde mini konser verirken vatandaşlar da evlerinin balkonlarından ıslık ve alkışlarıyla onlara destek veriyor.

Sinoplu genç müzisyenler mahalle aralarında verdiği mini konserlerle korona virüs salgınından korunmak amacıyla “evde kal” çağrısına uyan vatandaşlara moral kaynağı oluyor. Mahalle aralarında müzik yapan ve şarkılar söyleyen gençler korona virüs ile mücadele savaşında moral yükseltiyor, stresi azaltıyor. Gençlerin verdiği mini müzik ziyafeti de mahalleliler tarafından büyük beğeni topluyor. Sosyal mesafeyi koruyarak mahalle mahalle sevilen eserleri çalan ve seslendiren gençlerin verdiği konserlere, vatandaşlar da alkış yaparak ve tezahüratlarda bulunarak eşlik etti. Bazı vatandaşlar gençlerin emeğine karşılık olarak bahşiş atarak genç müzisyenlere destek verdi.

Genç müzisyen Hüseyin Gezgin yaptığı açıklamada, “Yüzünüz biraz gülsün, moraliniz yüksek olsun diye sokaklarda şarkılar söylemeye başladık. Bu mini konserimizle vatandaşların moral ve motivasyonunu biraz olsun artırdıysak ne mutlu bize" dedi.

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