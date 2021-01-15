Kış geldi, salebe ilgi ikiye katlandı

Sinop'ta kış aylarının gelmesiyle salebe olan ilgi arttı. 2 ay önce günde 1 kazan bitiren salep satıcısı yaklaşık 100 bardak çıkan 2 kazan salep satmaya başladı.

Sonbahar aylarından itibaren Sinop'un en işlek cadde ve sokaklarında seyyar salep satışları başladı. Kış aylarında da devam eden satışlar bugünlerde ikiye katlandı.

Seyyar arabayla bakır kazan içinde yaptığı saleple Sinop sokaklarını dolaşan 55 yaşındaki Abdullah Yaşar Özbilen kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan salep satışlarının arttığını söyledi. 2 ay önce günlük bir kazan salep satan Özbilen, şimdilerde yaklaşık 100 bardak çıkan 2 kazan salep satmaya başladı.

Abdullah Yaşar Özbilen, “Kendi imalatım kendim yapıyorum. Günlük yapıyoruz sıcak ve taze taze halkımıza sunuyoruz. Her gün sabit ve seyyar olarak bu işe devam ediyorum. Kışın bu havalarda vatandaşımızın salebe ilgisi çok. Günde 2 sefer yapıyorum. Sabah yaptığım bir kazan öğlene kadar satılıyor. Bir kazan daha yapıp esnaf arkadaşlara ulaştırıyorum. Vatandaş alo dediği zaman yakınsak oraya gidip bırakıyorum. İçinde sadece süt ve salep var. Su olarak hiçbir şey katmıyorum. Günlük talep olduğu zaman 100 bardak rahatlıkla satılıyor” dedi.

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