Martıların balık kapma telaşı

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Balıkçı teknelerinin arkasına takılan yüzlerce martının nasibini araması güzel görüntüler oluşturdu.

Sinop’ta denize açılan balıkçı teknelerini, denizin asi çocukları martılar yalnız bırakmıyor. Tekneleri takip eden martılar, ağların çekildiği dakikalarda kendi aralarında bir mücadelenin içine giriyor. Denizdeki ve tekneden atılan balıkları yakalamaya çalışan çok sayıda kuşun balık kapma mücadelesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Martılar, çığlıkları ile denizdeki balıkçılara ise yalnızlıklarını unutturuyor.

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