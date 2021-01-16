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Sinop’ta Kuru ailesi 3 kuşaktır ahşap tekne üretiyor Ürettiği ahşap tekneler balıkçılara ekmek teknesi oluyor

İHA

Sinop’ta Kuru ailesi 3 kuşaktır ahşap tekne üretiyor Ürettiği ahşap tekneler balıkçılara ekmek teknesi oluyor

Sinop'ta, Kuru ailesi 3 kuşaktır geçimlerini ahşap tekne imalatı mesleğinden sağlıyor.
39 yaşındaki Mehmet Kuru, dede ve baba mesleğini sürdürerek balıkçılara ekmek teknelerini hazırlıyor. Bu işe babasının yanında 12 yaşında başladığını belirten Kuru, Sinop’ta da bu işin yapılabildiğini göstermeyi amaçladıklarını dile getirdi.
“Çıraklıktan çekirdekten yetişerek başladım. Sonra kalfa ve usta olarak devam ediyorum. Baba ve dede mesleğim. Dedeme yetişemedim mesleği babamdan öğrendim. Babam çocukluğundan başlamış, ben öyle keza dedem de öyle, çocuklarımın da bunu yapmasını isterim” diyen Mehmet Kuru tekne imalatının aşamalarını da şu şekilde anlatıyor:
"Bunu aynı bir inşaat gibi düşününün. Teraziye alınmış gibi aynı suda durması ayarlanması aynı bir inşaata benzer. Önce omurgası konulur sonra baş bodoslaması. Sonra pervanelerin konulacağı kıç bodoslama dediğimiz yer konulur. Bunların hepsi merkezdedir ve birinci teknenin ortası konulur. İskelet, tahta aşaması, üst yapısı, boya macun işlerinden sonra makine montajları yapılır ve müşteriye teslim edilir."
İstenen ebatta tekneleri bulundukları yerin imkanlarına göre yapabildiklerini belirten ahşap tekne ustası Kuru, “Türkiye’nin çoğu bölgesine gönderebiliyoruz. Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz. Balıkçı ağırlıklı çalışıyoruz balıkçılık yapan bütün bölgelere gönderebiliyoruz. Maliyet olarak ve bakım olarak ahşabı tercih ediyorlar. Biz burada 6 metreden 15 metreye kadar tekne yapabiliyoruz onun üstüne çıkamıyoruz. Zaten ahşap olarak da talep yok. En çok da 910 metreye talep olduğu için onlara ağırlıklı çalışıyoruz. Ebadına göre büyüklüğüne göre personel durumuna göre yılda 6 ile 15 tekneye kadar üretebiliyoruz. Ne yazık ki şu an çırak yetişmediği için personel eksiğimiz var çözersek yılda 10 tekneye çıkarız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
En büyük zorluklarının denize 15 kilometre uzakta sanayide bu işi yapmaya çalışmak olduğunu dile getiren Kuru, “İnşa aşamasında zorlukları yok. Tek problemimiz bu bölgeden denize indirmekte oluyor. Yer müsait olmadığı için yat tarzına girmiyoruz. Tekneyi denize indiremiyoruz, indirme sorunumuz çok. Biz şu anda denize 15 kilometre uzaklıkta bir yerde tekne yapıyoruz. Köprüler var. Üst geçitler var. O yüzden istediğimiz müşterinin bazen büyük talebine cevap veremiyoruz. Yer sorunumuzdan dolayı. Deniz kenarında da yer olmadığı söyleniyor. Normalde bir geminin sanayide değil de deniz kenarında yapılması gerekir. Tekne yapımı Batı Karadeniz ile kalıplaşmıştır. Biz bu kalıbın dışına çıkmak istedik. O yüzden burada tekne yapmaya başladık. Şimdi tekne yapımı dediğiniz zaman akla ilk gelen yer Bartın Kurucaşile’dir. Biz de bunu değiştirip Sinop’ta da tekne yapıldığını Türkiye’ye gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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