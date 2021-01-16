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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’a kar geliyor

İHA

Sinop’a kar geliyor

– Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre Sinop önümüzdeki haftaya kar yağışı ile başlayacak.
Sinop’ta hasret kaldığı kar yağışlarını kavuşuyor. Yarın akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, devamında ise kar yağışı bekleniyor. Hafta başından itibaren sıcaklıkların düşecek Perşembe’den itibaren ise artışa geçecek. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri kar yağışı görülecek.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava uzmanları tarafından yağış, sıcaklık ve rüzgar tahminleri konusunda şu bilgiler verildi: “Bugün ve yarın için sıcaklıklarda bir değişiklik yok. Bugün ve yarın 910 derece civarında. Ama Pazartesi gününden itibaren düşüyor. 56 derecelerde gündüz en yüksek, sonrasında gece en düşük 2 dereceler civarında. Bu gece saatlerinden itibaren yağışlar başlayacak. Sinop Merkez’de de bu bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren başlayacak yağış yağmur şeklinde olacak. Fakat yarın özellikle akşam saatlerinden sonra yağışın karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü içinde zaman zaman kar yağışları bekleniyor. Bu gece saatlerinden itibaren rüzgar öncelikle batı, güneybatı yönlerinden esecek. Daha sonrasında sabah saatlerinde itibaren rüzgar kuzey kuzeybatıya dönüyor. Kuvvetli rüzgarlar var. Çarşamba günü de yağış görüldükten sonra yağışlar sona eriyor. Şu anda önümüzdeki hafta başına kadar herhangi bir yağış beklenmiyor. Sıcaklıklarda Perşembe gününden itibaren artmaya başlayacağı değerlendiriliyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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