Sinop’ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

– Sinop’ta kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Zeytinlik Mahallesi Yakamoz Sokak üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 57 AAD 178 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 57 AAD 484 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza esnasında motosikletten fırlayan sürücü Orhan Günaydın kafasını sert bir şekilde kamyonete çarptı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yerde yatan sürücü Günaydın sedyeye alınarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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