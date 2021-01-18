Sinop’ta kar kazalara yol açtı

Sinop’ta uzun bir aradan sonra yaşanan kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi.

Sinop’ta kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Kentin birçok noktasında trafik durdu. Araçlar yokuşlardan çıkamadı. Kaygan yolda birçok kaza meydana geldi. Kış lastiği olmayan araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

57 AAN 041 plakalı bir otomobil yolda kayarak refüje çıktı. Araç uzun bir süre gelen ekiplerce kurtarılmayı bekledi. 57 KH 068 plakalı bir motosiklet ise yolda ilerlerken sürücüsüyle birlikte kayarak devrildi. Kaza anı kameralara yansıdı.

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