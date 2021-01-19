Beyaza bürünen Sinop’tan kartpostallık görüntüler

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– Sinop’ta etkili olan kar yağışının ardından şehirde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Sinop’ta önceki gün başlayan kar yağışı, şehir merkezinin beyaz bir örtüyle kapladı. Tarihi dokusu, karın beyazlığı, denizin ve gökyüzünün mavisi ile Sinop doyumsuz görüntülere sahne oldu. Şehirde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Vatandaşlarda karın tadını doyasıya çıkardılar. Şehir merkezinde kar manzarasını izleyen, karda fotoğraf çekilen, kartopu oynayan ve martıları besleyen vatandaşlara rastlandı. Uzun zamandır kara hasret olan Sinoplular bu anları olabildiğince değerlendirdi.

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