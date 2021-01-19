Sinop'ta 1 yılda 687 kişi hayatını kaybetti

Sinop’ta 2020 yılında bin 842 kişi doğarken, 687 kişi hayatını kaybetti.

Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hacı Dede 2020 yılında çeşitli kategorilerde 80 bin 259 işlem gerçekleştirdiklerini söyledi.

2020 yılında yaptıkları çalışmaları değerlendiren Dede, İl Nüfus Müdürlüğü tarafından 2020 yılında toplam 80 bin 259 işlem gerçekleştirdiklerini belirterek Sinop’ta bir yılda bin 842 kişi doğarken, 687 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dede şu bilgileri verdi: "2020 yılında evlenme sayısı bin 162 olurken, boşanma sayısı ise 355 oldu. 22 bin 875 kişiye nüfus cüzdanı, 12 bin 453 kişiye nüfus kayıt örneği, 5 bin 496 kişiye sürücü belgesi, bin 449 kişiye pasaport, yerleşim yeri belgesi alan kişi sayısı ise 15 bin 398 olarak düzenlendi."

İşlemlerin hızlı ve doğru bir şekilde yapılması, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gayret ettiklerini ifade eden Dede, "Sinop'un il nüfusu 210 bin civarında olmasına rağmen il dışından gelen bazı vatandaşların da müracaatlarını alarak onlara da belge verdik. Bu kapsamda şu ana kadar Sinop genelinde verilen kimlik kartı 240 bin, pasaport 8 bin, sürücü belgesi ise 30 bine ulaştı" dedi.

2020 yılı içerisinde Kovid19 salgınına rağmen hizmette aksaklığa meydan vermeden çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyleyen Dede, kimlik belgeleri için 2 Nisan 2017, pasaport ve sürücü belgesi işlemleri için ise 2 Nisan 2018 tarihinde işlemlerin kurumlarına devredildiğini hatırlattı.

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