Sinop’ta yağışlar baraj doluluğunu yüzde 8 artırdı

Sinop’un içme suyunu karşılayan Erfelek Barajı’nda doluluk 11 gün önce yüzde 30 iken son 1 haftadır etkisini hissettiren yağışlar dün itibarıyla baraj doluluğunu yüzde 38,49’a çıkardı.

2 hafta öncesine kadar kuraklık tehlikesini yakından hisseden Sinop, yağan yağmur ve kar yağışları ile rahat bir nefes aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Erfelek Barajı’ndan aylık 1,15 hm3 içme suyu olarak, Sinop ili, Erfelek ilçesi ve 33 köye su veriliyor. 19 Ocak tarihli mevcut aktif hacme göre barajın doluluk oranı yüzde 38,49 oldu. Aylık içme suyunu verilen su miktarı göz önüne alındığında mevcut barajda 9,7 milyon su bulunuyor. Bu da yaklaşık olarak 7 aylık içme suyunun barajda depolandığını gösteriyor.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 8 Ocak’ta yaptığı açıklamada Erfelek Barajı’nda doluluk oranının yüzde 30 seviyelerine düştüğünü söylemişti. İlerleyen günlerde eriyecek karlar ve devam eden yağışlarla birlikte barajdaki doluluğun daha da artması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.