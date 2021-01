Sinop’ta sokak canları unutulmadı

Sinop Belediyesi kent merkezinde etkili olan kar yağışında hayvan barınağında koruma altında olan insanın can dostlarını unutmadı.

Belediye ekipleri Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği gönüllülerinin de katılımıyla Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Bakımevi'nde çalışmalar yürüttü.

Can dostların üşümemesi için alanda çalışmalar yapıldı, Sinop Belediye Başkanlığı’nca temin edilen mamalar dağıtıldı. Can dostların sağlığı ve rehabilitasyonları için de Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri mesai mefhumu gözetmeden görev üstlendi. Zor olan bu süreçte can dostlarıyla birlikte olan belediye ekipleri ve gönüllüler ‘kalbimiz sokakta atıyor’ mesajı verdi.

