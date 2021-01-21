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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta Uzaktan Eğitim Çalıştayı başladı

İHA

Sinop’ta Uzaktan Eğitim Çalıştayı başladı

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunları tespit ederek çözüme dönük çalışmalar yapmak amacıyla düzenlenen “Uzaktan Eğitim Çalıştayı" dün yapılan açılış toplantısı ile başladı.
Açılış toplantısında İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Kirendibi Müdürlüğe ait proje ve faaliyetler hakkında sunum gerçekleştirdi. Toplantı Sinop Valisi Erol Karaömeroglu, Özel Eğitim Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ve İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar açılış konuşmaları yaptılar.
Çalıştay’ın öncülük edecek bir çalışma olduğunu ifade eden Vali Erol Karaömeroğlu Sinop ve tüm ülke için faydalı sonuçlar elde edileceğini dile getirdi.
İl genelinde bulunan resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, özel eğitim okullarımızla ve yaygın eğitim kurumlarımızla uzaktan eğitim sürecini değerlendirmek, tecrübe paylaşımı yapmak, yapılması planlanan çalışmaları (eğitimde iyi örnek) il genelindeki okul ve kurumlara yaygınlaştırılmasını sağlamak, okul ve kurumlar arasındaki bilgi ve iletişimi güçlendirmek, çeşitli alanlarda ortak hareket ederek, tespit edilen sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamak, okul ve kurumlar tarafından yapılan iyi uygulamaların geliştirilmesine katkıda bulunmak uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunları tespit ederek çözüme dönük çalışmalar yapmak amacıyla düzenlenen Uzaktan Eğitim Çalıştayı’nın 2021 Ocak tarihlerinde iki gün boyunca devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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