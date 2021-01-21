Kışın motoru sıcak araçların kaputlarına sığınan hayvanların telef olmaması için kampanya başlatıldı.

Sinop Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Er, soğuk kış günlerinde motoru sıcak araçların kaputlarına sığınan sokak hayvanlarının telef olmaması için ''Kontağı çevirmeden, kaputa vur'' sloganıyla kampanya başlattı.

Er, yaptığı açıklamada, özellikle sokak kedilerinin sığındıkları araç motorlarında can vermeleri nedeniyle sürücüleri uyarmak için kampanya başlattıklarını söyledi.

Er, sürücülerin kış mevsimi boyunca sabah araçlarını çalıştırmadan önce kaputlarına kuvvetlice vurarak, araçlarına sığınan sokak canlılarını kurtarabileceğini kaydederek yaptığı açıklamada, “'Kaputun arasına sıkışmış hayvanlar bir şekilde araç yolda ilerlerken düşüyor ve arkadan gelen aracın altında kalıyor. Onlar adına herkesi araç kaputlarına kuvvetlice tık tık vurmaya çağırıyoruz. Evlere, kulübelere almıyoruz, bakım evlerinde barındıramıyoruz, bari canlarını bu şekilde kurtarsınlar. Senet yok, kefil yok, sadece tık tık" ifadelerine yer verdi.

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