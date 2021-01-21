Sinop Belediyesi’nden su sayaçları için don uyarısı

Sinop Belediyesi kış aylarında yaşanan aşırı soğuklarda korumasız ve açıkta bulunan su sayaçlarının donma ve patlama risklerine karşı abonelerine uyarıda bulundu.

Sinop’un yüksek kesimlerindeki bölgelerde yaşanan aşırı soğuklarda, sayaçlar ve açıkta kalan su borularının cam yünü, bez parçası, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanması gerektiği ifade edildi. Sinop Belediyesi su tahakkuk ve tahsilat şefi Erhan Kabal sayaç ve su tesisatlarının donmaya karşı korunması konusunda vatandaşları uyardı.

Sayaçların donması, patlaması veya su sızıntısı durumlarında derhal vanasının kapatılmasını öneren Kabal bu gibi durumlarda vatandaşların Sinop Belediyesi’ne müracaat etmeleri gerektiğini belirtti. Su sayaçları ya da su boruları donan abonelerin donmaya karşı sıcak su veya ateşle müdahale etmelerinin yanlış olduğunu vurgulayan Kabal söz konusu yöntemlerin su sayaçlarını kullanılamaz hale getirdiğine dikkat çekti.

Kabal, "Hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle abonelerimizi, sayaç ve tesisatlarını korumaları konusunda uyarma gereği duyduk. Su temini açısından sıkıntısız bir kış geçirilmesi için özellikle müstakil evlerde oturanların bu konuda tedbir almaları oldukça önemli. vatandaşlarımıza kış gelmeden açıkta bulunan su tesisatına cam yünü dediğimiz malzemeyi sarmalarını öneriyoruz. Yada imkanları doğrultusunda su sayaçlarını kapalı bir dolap içine almalarını öneriyoruz. Vatandaşlar sayaçları donması durumunda Belediye Başkanlığımıza başvurduğunda biz onları gerekli birimlerimize yönlendiriyoruz ve belediye olarak sayaçlarını biz taktırıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.