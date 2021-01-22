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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta HAYDİ polisleri göreve başladı

İHA

Sinop’ta HAYDİ polisleri göreve başladı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri vatandaşları bilgilendirirken aynı zamanda sahipsiz sokak hayvanlarının yiyecek içecek ve sağlık bakımlarını yapıyor.
İçişleri Bakanlığınca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine başladı. Özel tasarlanmış araçlarıyla görev yapan Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma ekibi, dertlerini anlatamayan canlılar için aralıksız çalışıyor. Suçla mücadelenin yanında, hayvanların sorunlarıyla da ilgilenen polisler, şehir merkezinin haricinde kırsal ve ormanlık alanları dolaşarak, sahipsiz hayvanlara yiyecek bırakıyor.
Sokak köpeklerini elleriyle besleyen polisler, önce hayvanların sağlık sorunlarını inceliyor ardından da sevgi göstererek onların güvenini kazanıyor. Kendilerine yaklaşmak adına çekinen köpekler için de farklı noktalara yiyecek bırakıyorlar. Doğa polisleri, pandemi döneminde ve kış şartlarında da hayvanların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor. Hayata geçirilen bu uygulama Sinoplu vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.
Hayvanlara yönelik suçlarla ilgili şikayetlerin 155 ihbar hattı haricinde cep telefonlarına indirilen “HAYDİ “uygulamasıyla da yapılabileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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