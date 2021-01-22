Sinop'ta şelale buz tuttu

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Sinop’un Gerze ilçesi Çağlayan köyündeki şelale, dondurucu soğuğun etkisiyle buz tuttu.

Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Çağlayan köyündeki şelale, soğuk havanın etkisiyle donarak adeta buzdan "görsel şölen" oluşturdu. Şelalede sarkıtlar da oluştu.

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