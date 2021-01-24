Sinop’ta yelkenliler kısıtlamayı fırsata çevirdi

– Sinop’ta sokağa çıkma kısıtlaması için izin alan yelken sporcuları denize açılarak antrenman yaptı.
Sinop Karadeniz Yelken İhtisas Kulübü’ne bağlı sporcular pandemi nedeniyle geçen yıl kasım ayından beri antrenmanlarına evde devam ediyordu. Sinop Valiliği’nden özel izin alan sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri eşliğinde uzun bir aradan sonra denizle buluştu. 814 yaş aralığındaki genç yelkenciler optimist yelkenlileri ile antrenmanlarını gerçekleştirdi. Kısıtlamayı fırsata çevirerek renkli görüntüler oluşturdu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.