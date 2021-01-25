Zeytin ağacı budama eğitimi Sinop Belediyesi’nde kurum içi eğitimler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop Belediyesi’nde kurum içi eğitimler sürüyor.

Sinop Belediyesi’nde Park ve Bahçeler Müdür Vekili Serdal Küçükdemir zeytin ağaçlarının budama zamanı, budama yöntemleri ve budama şekilleri hakkında Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline eğitim verdi. Ardından sahada yapılan pratikle mesai arkadaşlarımız, Zeytinlik Mahallesi’nde budama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ‘daha yeşil, daha yaşanabilir bir Sinop’ için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.