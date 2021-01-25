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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'ta yaptığı açıklamada, kaçırılan gemi mürettebatına ilişkin konuştu. Karaismailoğlu, "Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde. En kısa sürede çözmeyi umut ediyoruz. Çalışmalarımız var. En kısa zamanda bu haydutların elinden bu vatadaşlarımızı kurtaracağız." DHA-Flaş Haber Türkiye-Sinop

2021-01-25 11:26:47



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