Bakan Karaismailoğlu: En kısa zamanda bu haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız



Deniz ÖZEN-Tayfur KARA-Miraç ŞENTÜRK/SİNOP, (DHA) ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nijerya'da korsanlar tarafından rehin alınan 15 Türk denizci ile ilgili, "En kısa zamanda bu haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız" dedi.

Sinop'a gelen Bakan Adil Karaismailoğlu, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaçırılan 15 mürettebatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Kaçırılan mürettebatla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Murat Aksan'ın oğlu Vedat maalesef, cumartesi günü haydutlar tarafından kaçırılan gemideki arkadaşlarımızın arasında. Konunun takipçisiyiz, sürekli istişare halindeyiz. İnşallah en yakın zamanda konuyu çözeceğiz, bununla ilgili derin çalışmalarımız var. Dışişleri Bakanlığı ile sürekli görüşme halindeyiz. En kısa zamanda bu haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız. İçiniz rahat olsun" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, rehin alınan mürettabat arasında bulunan Vedat Aksan'ın babası Murat Aksan ile görüşerek endişe etmemelerini istedi. DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN

2021-01-25 11:49:44



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