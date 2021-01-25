Bakan Karaismailoğlu: En kısa zamanda bu haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız (2)



'UZAYDAKİ VARLIĞIMIZI VE GÜCÜMÜZÜ TÜM DÜNYAYA HİSSETTİRDİK'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop Valiliği´nin ardından AK Parti İl Başkanlığı´nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın açıklaması yapan Bakan Karaismailoğlu, Sinop´un geleceği için önemli projeler yapılacağını ifade ederek, "Bir taraftan temeller atıyoruz bir taraftan açılışlar yapıyoruz. Ülkemizde dünya ölçeğinde çok büyük projeleri tamamlıyoruz. Hakkari´de ne yapıyorsak, Edirne´de de onu yapıyoruz, hepsi vatanımızın ve milletimizin geleceği içindir. Ülkemizin gelecek 100 yılını kurtarmaya çalışıyoruz. Hayatta bir tane dikili ağacı olmayan insanlar, bizim projelerimiz hakkında konuşabilirler ama bunlar hiç önemli değil. Çünkü biz, torunumuzun torununun geleceğini düşünüyoruz. Bu yaptığımız projeler 100 yıllarca ülkemize hizmet edecektir. Bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Son 18 yılda 28 bin kilometre bölünmüş yol yaptık, bununla birlikte taşıt hareketi yüzde 176 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu. Bunun da karşılığı binlerce can demektir. Bu yatırımla binceler canı kurtardık. Aynı zamanda yakıttan ve zamanda tasarruf sağladık. Bütçeye yıllık yaklaşık 18 buçuk milyar TL´lik tasarruf sağlandı" dedi.`YERLİ VE MİLLİ, UYDUMUZ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR´Her bir projenin çok önemli olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Havada, karada, denizde hatta uzayda yani ana vatan, mavi vatan ve uzay vatanda varlığımızı bütün dünyaya hissettiriyoruz. 2020 yılında büyük projeler yaptık. Kuzey Marmara otoyolu, Ankara-Niğde otoyolu ve Samsun-Sivas Demiryolu gibi projeleri bittirdik. 2021 yılına da hızlı girdik, Kömürhan Köprüsü ile başladık ardından TÜRKSAT 5A uydumuzu uzaya fırlattık. Haziran gibi yörüngesine yerleşip dünyaya hizmet edecek. Uzaydaki varlığımızı ve gücümüzü tüm dünyaya hissettirdik. Yerli ve milli, uydumuz için çalışmalar sürüyor. Her sektörde 18 yılda 100 yıla sığmayacak projeler yapıldı. Bu gelişmeden Sinop´ta nasibini aldı. Sinop´ta 128 kilometrelik bölünmüş yol var, bu çalışmalar devam edecek. Devam eden karayolları projeleri var, bunları da en yakın zamanda bitireceğiz. Bir taraftan da yeni projeler yapacağız. Sinop merkezde de çevre yolunun 1´inci etabı için çalışmalar sürüyor. Ulaştırma alt yapısı bölgenin tarımına, istihdamına, üretime ve turizmine katkı veriyor. Ulaştırma alt yapı yatırımları çok önemli, bu projeler bir akarsu gibidir. Gittiği yere canlılık, hareketlilik götürüyor, üretimi, turizmi artırıyor. Vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak ve daha iyi yarınlar için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Politika Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN-Tayfur KARA-Miraç ŞENTÜRK

2021-01-25 12:56:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.