Sinop Plazma Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi ekibine teşekkür belgesi

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Plazma Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi ekibine Samsun Kızılay Orta Karadeniz Bölge Merkez Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi gönderildi.



200 gönüllü vatandaşın transferi gerçekleştirildi

Yeni tip korona virüsü (Kovid19) hastalığıyla mücadele döneminde hastalıkla karşılaşmış, başarılı tedavi sonrası sağlığına kavuşmuş vatandaşlardan, bakanlığın talimatları doğrultusunda hızlı, etkili ve güvenli immün plazma teminini sağlamak, bağışçı organizasyon sürecinin ivedi bir şekilde planlanması ve sürdürülmesi için 2020 Eylül ayı itibari ile Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde kurulan Plazma Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi tarafından, Kovid19 tanısı konulan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen 621 hastaya ulaşıldı ve 200 gönüllü vatandaşın immün plazma bağışı için Samsun Kızılay Orta Karadeniz Kan Merkezi’ne transferi sağlandı.

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde immün plazma bağışının koordine edilmesi ve transfer sürecinin yürütülmesi için emeği geçen ekibe Samsun Kızılay Orta Karadeniz Bölge Merkez Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi gönderildi. Söz konusu teşekkür belgesi Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu tarafından takdim edildi.

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