Sinop polisinden can dostlara yiyecek yardımı

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– Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yiyecek bulmakta zorlanan can dostları unutmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği koordinesinde görevli personel tarafından ildeki farklı noktalarda yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarına mama ve su dağıtımı gerçekleştirildi.

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