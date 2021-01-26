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Sinop’ta hastaneler ‘dijitalleşiyor’ Sinop'ta sağlık tesisleri HIMSS Stage 6 sertifikasını almaya devam ediyor

İHA

Sinop’ta hastaneler ‘dijitalleşiyor’ Sinop'ta sağlık tesisleri HIMSS Stage 6 sertifikasını almaya devam ediyor

– Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Boyabat ve Gerze Devlet Hastanelerinin HIMSS Stage 6 (Health care Information and Management Systems Society) kriterlerini yerine getirerek dijital hastane statüsüne geçtiği duyuruldu.
Sağlık alanında hız, güven ve tasarruf devrimi niteliğini taşıyan dijital hastane çalışmalarına bir süre önce başlayan Sinop’taki sağlık tesisleri, HIMSS Stage 6 (Healthcare Information and Management Systems Society) belgesinin alınması için gereken şartları karşılayarak dijital hastane ünvanı almaya hak kazandılar.
Hasta güvenliğinin sağlanması konusunda üst düzey önlemler içeren, aynı zamanda kağıt ve röntgen filminin fiziki kullanımına gerek duyulmadan tamamen dijital olarak çalışan sağlık tesislerinde maliyetleri asgari seviyeye düşürerek, sağlık kayıtlarının güvenilir bir şekilde tutulması, saklanması ve rapor edilmesine imkan sağlayan bu sistem ile teşhis ve hasta işlemleri de hız kazanıyor.
Ayrıca pandemi sürecinde de virüs bulaş riskine neden olan kağıt ve evrak tarzı materyallerin kullanılmıyor olması da olası bulaş riskini minimum seviyeye de tutmaya yarıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Sağlık İl Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, “Türkiye’de sayılı hastanelerde bulunan HIMMS 6 sertifikasına ilimizde ilk olarak 2020 Eylül ayında Ayancık Devlet Hastanesi sahip olmuştur. Akabinde Gerze ve Boyabat Devlet Hastaneleri yöneticilerinin girişimleri neticesinde çalışmalar başlatılmış ve söz konusu sağlık tesislerimiz de 2021 Ocak ayı içerisinde HIMMS Stage 6 sertifikasını alarak dijital hastane statüsünde yerini almıştır. Sağlık Bakanlığımızın sağlıkta gelişim ve dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz, hedefimiz tüm sağlık tesislerimizin dijital hastane statüsünde yer almasıdır. Ayancık, Boyabat ve Gerze Devlet Hastaneleri’nin ‘dijital hastane’ unvanı almasında emeği geçen sağlık tesisi yöneticilerimize ve tüm personellerimize teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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