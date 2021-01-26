Sinop'ta yürekleri ısıtacak kampanya

Sinoplu İş Adamları Derneği (SİAD) tarafından başlatılan "Çocuklar Üşümesin" kampanyası kapsamında yapılan desteklerle bin çocuğa mont ve bot tedarik edildi.

Kampanya kapsamında alınan bot ve montlarından 600 tanesi Sinoplu ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere Sinop Valiliği’ne teslim edilirken kalan 400 adeti ise İstanbullu ihtiyaç sahibi verileceği öğrenildi. Sinoplu İş Adamları Derneği Genel Başkanı Turgay Öztürk yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek dernek çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dernek binasında düzenlenen toplantıda SİAD Genel Başkanı Turgay Öztürk’e SİAD Sinop Şube Başkanı Yılmaz Öz ile Genel Sekreter Barbaros Baltacı, eşlik etti.

Turgay Öztürk konuşmasında ilk olarak dernek olarak başlattıkları "Çocuklar Üşümesin" projesine değinerek proje kapsamında bin çocuğa bot ve mont tedarik ettiklerini açıkladı. Dikmen ilçesinde bir vatandaşın kendisini arayarak çocukları için yardım istemesi üzerine böyle bir kampanya başlattıklarını dile getiren Öztürk, "Göreve geleli çok kısa süre olmasına rağmen birkaç proje üzerinde çalışmalarımız devam etmekte. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de çocuklar üşümesin kampanyası. Bir gün ofiste otururken Dikmenli bir vatandaşımız cep telefonuma ulaşarak çocukları için küçük bir ricada bulundu. Vatandaşın bu isteği kafamı ellerimin arasına alıp biraz düşünme isteği uyandırdı bende. Daha sonra o hemşerimizin ricasını yerine getirdikten sonra konuyu yönetim kurulumuza taşıyalım bu tür ihtiyaç sahibi olan çocuklarımıza Sinop İşadamları Derneği olarak destek olalım düşüncesiyle böyle bir kampanya başlattık. Bir hafta gibi bir kısa sürede çok ciddi bir ivme kazanarak yaklaşık bin çocuğa kıyafet desteği sağlayacak duruma geldik. Bunun da yaklaşık 400 tanesini İstanbul'a tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelere 600 tanesini de Sinop Valiliğimizde birlikte Sosyal Hizmetler Vakfı ile organize olarak birlikte ihtiyaç sahibi olan çocuklarımıza ailelerimize ulaştıralım istedik. Şubemizde hazırladığımız kıyafetleri Sinop Valiliği'ne teslim edilecek. Hayrın hangi tarafı hangi boyutu hangi sayısı konuşulmaz tabii ki ama benim nezdimde bir çocuğumuz dahi üşümese benim için çok büyük bir iş yapılmış sayılır. Bu anlamda başlattığımız kampanyaya destek veren Sinoplu olan olmayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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