Sinop’ta "Haydi" uygulaması vatandaşlara tanıtıldı

Sinop’ta Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasının tanıtımı yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığınca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam ediyor.

Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, sokak hayvanların yoğun olarak görüldüğü Barış Manço Parkı'ndaki hayvanları beslerken çevredeki vatandaşlara da 'Haydi' uygulamasını tanıttı. Ekipler, vatandaşlardan "Haydi" uygulaması indirilerek, doğaya veya eziyet gören hayvanlara karşı işlenen suçların ihbar edilmesini, ihbarın gelmesiyle polis ekiplerinin harekete geçtiğini belirti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Hasan Tahsin Çimen İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda böyle bir birim oluşturulduğunu aktardı. Çimen konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Sinop ilimiz her sene yapılan en mutlu şehir istatistiklerinde birinci sırada yer almakta. İnsanlar kendilerini güvenli hissettiği yerlerde mutlu olurlar. Bizler de İl Emniyet Müdürlüğü personeli olarak 7 gün 24 saat kesintisiz olarak vatandaşımızın güvenliğini bir üst seviyeye çıkartmak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız. Nitekim denizin mavisi ve doğanın yeşilinin buluştuğu güzide ilimiz Sinop’ta bizler kadar can dostlarımız diye tabir ettiğimiz sokak hayvanlarının da yaşam hakları mevcut. İçişleri Bakanlığımızın 2020 yılında faaliyete geçirdiği çevre doğa ve hayvan polisimiz Sinop il emniyet müdürlüğümüz bünyesinde faaliyete geçmiş bulunmakta. Bu nedenle özel eğitim almış personellerimiz, bundan sonra Sinop çevresinde ve içerisinde sahipli veya sahipsiz fark etmeksizin tüm hayvanlarımızın haklarını muhafazası ve koruması yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu kesindir ki her ne kadar bu doğada yaşamak bizlerin hakkıysa aynı şekilde sahipli veya sahipsiz fark etmeksizin tüm hayvanların da bu hakkı mevcut. Bu nedenle Evrensel hukuk normları ve bu normlara esas teşkil eden ülkemizde de yürürlükte bulunan, hayvan haklarını koruma kanunu mevcut. Bu kanunda da bu hayvanlarımızın haklarının korunması ve bunlara karşı herhangi bir şekilde muhalif olayların önlenmesi önlenemediği takdirde ise şüphelilerin hakkında gerekli adli veya idari İşlemlerin yapılması amaçlanmaktadır. Vatandaşlarımız akıllı telefon uygulama storlarından ücretsiz olarak indirebilecekleri HAYDİ uygulamasıyla, Hayvanlara yönelik suçlarla ilgili ihbarları 155 ihbar hattımıza anında kesintisiz şekilde ihbar edebilecekler. Bu aldığımız ihbarları da biz en güzel şekilde değerlendirmek istiyoruz. Duyarlılık gösteren tüm Sinoplu vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerinden Büro Amiri Komiser Yardımcısı Fatih Cinpolat ve polis memuru Bilge Duman ise 'Haydi' uygulamasını tanıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

