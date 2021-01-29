Sinop’ta 6 köy yolu kapalı

Marketler ve bakkallar bugün kaça kadar açık?

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Sinop'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop genelinde kar yağışı nedeniyle Kurtlu, Yeşilcam, Paşalıoğlu, Günpınar, Çalpınar ve Zayim köy yolları ulaşıma kapandı. Sinop İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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