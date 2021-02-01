Sinop'ta eğitim yatırımları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta eğitim yatırımları

İHA

Sinop'ta eğitim yatırımları

Sinop’ta imam hatip okullarına ilgi her geçen gün artıyor. Eski Pazar yeri mevkiinde bulunan imam hatip ortaokulu mevcut koşulların yetersizliğinden dolayı Ada Mahallesi’nde bulunan eski Ticaret Meslek Lisesi binasına taşındı. Yeni yerine taşınan Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, okula 323 öğrencinin kayıtlı olduğunu söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız imam hatip okullarındaki öğrencilerin diğer öğrencilerle aynı imkana sahip olduğunu belirterek, ”Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulumuzda da diğer okullarımızda olduğu gibi gençlerimiz, istedikleri hayal ettikleri okullara gitmek için çaba sarf ediyorlar. Birçoğu da bunu başarıyor. Gittikleri okullar arasında fen liselerimiz de var, Anadolu liselerimiz de var. Anadolu imam hatip liselerimiz de var. Diğer öğrencilerimizin sahip olduğu bütün imkanlara sahipler. Dolayısıyla onlar da ellerinden gelen her şeyi hayallerine uygun yapmaya çalışıyorlar. Şu anda eski öğrenciler ve yeni kayıtlarla birlikte öğrenci sayımız 323 oldu” dedi.
Yıldız konuşmalarını şöyle tamamladı: ”İmam Hatip Ortaokulumuz merkez ilçemizin tek imam hatip ortaokulu. Buraya güzel bir binaya taşınmış oldu. Ben burada daha sağlıklı daha huzurlu daha güzel bir eğitim öğretim faaliyetinin devam edeceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz salgın sürecindeki bu kısıtlamalar başladığından dolayı henüz daha olması gerektiği gibi cıvıl cıvıl günler, güzel günler daha olmadı. Ama inşallah en yakın zamanda olacaktır. Bizim hedefimiz çocuklarımızı çift kanatla uçurmaktı. Ben burada da diğer okullarımızda da olduğu gibi hem çocuklarımızın bilimsel anlamda hem de milli manevi değerlerimizi kuşanma anlamında çift kanatla öğretmenlerimiz tarafından uçurulacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah güzel günler yakındır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaş ıhlamuru artık gramla alıyor
YEREL HABERLER Vatandaş ıhlamuru artık gramla alıyor