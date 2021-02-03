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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye başkanı eldivenleri giydi, sahili çöplerden temizledi

İHA

Belediye başkanı eldivenleri giydi, sahili çöplerden temizledi

Sinop Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile mahalle sakinleri işbirliğinde çevre temizliği farkındalığı oluşturmak için sahile atılan çöpler toplandı.
Türkiye’nin en mutlu kenti olan Sinop’un İncedayı Mahallesi sahilinde biriken çöpler, Sinop Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile mahalle sakinlerinin iş birliğinde temizlendi. Sinop Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İsmail Şensoy yönetimindeki belediye temizlik ekibi ile, İncedayı Mahallesi’nde oturan Belediye Hukuk İşleri Müdürü Metin Güner mahalle sakinlerini organize ederek sahil temizliği kampanyası başlattı. Çok sayıda gönüllünün katıldığı etkinlikte Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan da eldivenlerini giydi, eline çöp poşeti alarak çöpleri tek tek topladı.
Temizlik kampanyası kapsamında, 120 adet büyük boy naylon çöp poşeti dolusu çevreye zararlı atık madde ve çöp toplanarak, geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla belediyenin çöp ayrıştırma deposuna gönderildi.
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan yaptığı açıklamada, çevre bilincini yeniden uyandırmak ve gelecek kuşaklara bu kültürü aşılamak için belediye ve mahalle sakinleri iş birliği içerisinde gerçekleştirilen bu tür temizlik kampanyalarının çok faydalı olduğunu belirtti.
Daha temiz ve daha düzenli güzel bir Sinop için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten başkan Ayhan, “Herkesin yaşadığı kente sahip çıkması gerekir. Bu bakımdan, çevremizin ve sahillerimizin temizliği en önemli gündemlerimizden birisidir. Çünkü bu kentte aynı havayı soluyor, aynı sokakta yürüyor ve aynı denizde yüzüyoruz. Birlikte yaşamaktan onur duyduğumuz mutlu kent Sinop’umuzu, bugünkü örnekte de görüldüğü gibi belediye ekiplerimizin yanında, imece kültürümüzü de harekete geçirerek daha temiz ve daha yaşanabilir hale getirebiliriz. Unutmayalım ki bu güzel kent hepimizin ve yaşadığımız çevrenin daha temiz olması bizim elimizde. Belediye olarak tüm Sinoplularla birlikte bu tür kampanyaları geleneksel hale getirirsek, hep birlikte daha güzel ve daha temiz bir Sinop’ta yaşantımızı sürdürürüz. Zaten bizim de Sinop Belediyesi olarak amacımız, daha temiz ve daha güzel bir Sinop için çalışmaktır. Bu yöndeki çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” dedi.

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