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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta 62’lik mantar avcısı görenleri şaşırtıyor

İHA

Sinop’ta 62’lik mantar avcısı görenleri şaşırtıyor

Sinop’ta ilerleyen yaşına rağmen ormanda mantar avlayan 62 yaşındaki Celil Aksan görenleri şaşırtıyor. Dinç görüntüsüyle yaşıtlarına taş çıkaran Aksan, ormanda hem yürüyüş yapıyor hem de günlük 45 kilo mantar bularak evinin yolunu tutuyor.
Sinop’un tabiat harikası ormanlar mantar severlerim en uğrak mekanı haline geldi. Son günlerde kent merkezinde etkili olan yağmur ve kar yağısının ardından gelen ılık hava dalgası ormanlardaki mantarları coşturdu. Mantar sever Celil Aksan her gün kente 10 km uzaklıktaki Akliman mevkisindeki ormanlık alana kadar aracıyla geliyor, sonra özel kıyafetlerini giyerek tam bir avcı gibi iz sürerek uçsuz bucaksız ormanda mantar avına başlıyor. Aksan’ın ormandaki zorlu mantar hasadı objektiflere yansıdı.
Hava şartlarının uygun olduğu günlerde düzenli olarak ormanda yürüyüş yaparak mantar aradığını belirten Celil Aksan sağlığını ve dinçliğini ormandaki temiz havaya ve mantarlara borçlu olduğunu söyledi. Aksan, ”Havanın güzel olduğu günlerde 34 saat ormanda dolaşıyorum. Bazen oksijen fazlalığından gözlerim kararıyor. Mükemmel bir hava ve atmosfer. Bu dinçliğimi temiz havaya ve yürüyüşlere borçluyum. Buranın atmosferinden mi havasından mı nedir kendimi çok iyi hissediyorum. Burada kargaşadan şehrin gürültüsünden uzaklaşıyorum kendimi dinliyorum bu çok iyi geliyor. İstanbul’dan memleketime döneli 7 yıl oldu. Keşke daha önce dönseydim diyorum. Normal bir günde mantar toplamaya çıktığımda eşelenmemiş güzel bir yere denk gelirsem 45 kilo mantar alabiliyorum. Ama bazen öyle bir yere denk geliyorum 1015 kilo mantar bulduğum da oluyor. Ben mantarın satışını yapmıyorum yemek için topluyorum. Mantarın böreğini yapıyorum bazen kavuruyorum. Özellikle sabah kahvaltısında dahi yiyorum. Mantar iç organlarımızı böbreklerimizi falan temizliyor. Vücuda çok faydası var" dedi.
Sinop ormanlarının mantar çeşitliliği bakımından oldukça zengin olduğunu belirten Aksan, vatandaşlara bilinçsizce mantar toplamamaları ve mantar toplarken mantar yuvarlına zarar vermemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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