Sinop’ta trafik lambasına çarpan araç ters döndü: 1 yaralı

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Sinop’ta trafik lambasına çarpan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Oto Sanayi Kavşağı’nda 17.30 sıralarında meydana geldi. Nursel Ö. yönetimindeki 57 AAU 007 plakalı otomobil kavşakta bulunan trafik lambasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ters döndü. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Araçta bulunan eşi Bülent Ö. ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaşanan kaza Sinop’ta trafik ışıklarının bulunduğu tek bölgede gerçekleşti. Çarpma sonucu trafik lambası kullanılamaz hale geldi.

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