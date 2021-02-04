Sinop'ta mutasyonlu virüs iddiası Sinop’ta mutasyonlu virüs taşıyan aile karantinaya alındı iddiası

– Mutasyonlu korona virüsü tespit edilen bir ailenin Sinop’ta karantinaya alındığı öne sürüldü.
İddiaya göre, İstanbul’dan Sinop’a giden bir aile rahatsızlanınca Karabük’te korona virüsü testi oldu. Test sonucunda ailede mutasyonlu korona virüsü tespit edildi. Test sonucunun ardından aile Sinop’ta karantinaya alındı.
İddianın doğruluğu sorulan Sinop İl Sağlık Müdürlüğü’nden şu ana kadar konuyu yalanlayan bir açıklama yapılmadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.