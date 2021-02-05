'Yaşlı kent' Sinop’ta 'yaşlılar' aşılanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop'ta mobil aşı ekipleri, şehrin en ücra köşelere kadar giderek yaşlılara yeni tip korona virüse (Kovid19) karşı aşı yapıyor.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekibi, köylerde yaşlı vatandaşların evlerine giderek CoronaVac aşılarını uyguluyor. Yaşlılar, uygulamadan duydukları memnuniyeti ettikleri dualarla gösteriyor. Yaşlıların memnuniyeti ve hayır duaları sağlık çalışanlarını motive ediyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Hatice Demir, “85 yaş üstü olup yürüyemeyip, her hangi bir sağlık kuruluşuna aşı olmak için gelemeyen vatandaşlarımızın evlerine gidiyoruz. Bu kişiler tabi şehir merkezinde olabilir, köylerde olabilir. Biz bugün Göller köyüne geldik, Sinop merkez Göller köyü. Burada yürüyemeyen vatandaşlarımızın evlerine gelip aşılarını yapıyoruz. Buradan sonra diğer köylerimize devam edeceğiz. Yaşlı vatandaşlarımız bizi görünce çok seviniyorlar. Özellikle ayaklarına kadar geldiğimiz için bize çok dua ediyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.

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