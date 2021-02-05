Sinop’ta kumar oynayan ve korona virüs ihlali yapan 13 kişiye ceza yağdı

Sinop'ta kumar oynayan ve korona virüs tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye ceza yağdı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi Kaleyazısı Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Asayiş Bürosu ekiplerce yapılan izleme ve takip sonucunda eve düzenlenen operasyonda, 13 kişi suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan kişilere 15 bin 954 lira ceza uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.