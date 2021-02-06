Pandemide toplu taşımayı kullanmak istemeyen öğretmen bisikletine motor taktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide toplu taşımayı kullanmak istemeyen öğretmen bisikletine motor taktı

İHA

Pandemide toplu taşımayı kullanmak istemeyen öğretmen bisikletine motor taktı

Sinop’ta pandemi döneminde toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen öğretmen çözümü bisikletine motor taktırmakta buldu.
Sinop’ta virüsten dolayı toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen 57 yaşındaki öğretmen Cemal Bal, Karadeniz usulü bir yöntem buldu. Bal, 3 bin lira masraf ederek bisikletine motor taktırdı. Öğretmen Bal, motorlu bisikleti ile pedal çevirmeden saatte 50 kilometre hızla gidebiliyor. Görenleri şaşkına çeviren motorlu bisikletini yaklaşık 9 aydır bu şekilde kullandığını ifade eden Bal, bisikletine motor takarak ulaşım meselesine çare bulduğunu söyledi.
Tek silindir benzinle çalışan motora sahip olan bisikletin 1 litre yakıt ile 100 kilometre yol yaptığını belirten Bal, "Daha önce bir sosyal medya üzerinden böyle bir bisiklet görmüştüm. Sonra ben de böyle bir şey yapmaya karar verdim. Kentte bir bisikletçiyle konuşarak gerekli malzemeleri temin ettikten motoru bisiklete taktırdım. Bu bisiklet bana bu şekilde 3 bin TL’ye mal oldu. Her yere gidip gelebiliyorum. Daha önceleri yokuş çıkarken pedal çevirmekte zorlanıyordum, şimdi bu motor sayesine kolay çıkabiliyorum. Genelde şehir içinde normal pedal çevirerek geziyorum. Daha uzak yerlere giderken motoru devreye sokuyorum. Şehrin trafiğinden, kalabalığından pandemide bu şekilde bir nebzede olsa korumuş oluyorum. Böyle bir bisiklete sahip olmak isteyenlere bu motoru alıp taktırmalarını tavsiye ederim. Zaten yolda gören bazı vatandaşlar durdurup fotoğraf çekmek istiyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye ...
AK Parti Sinop Gençlik Kolları Kongresi
YEREL HABERLER AK Parti Sinop Gençlik Kolları Kongresi
Sinop’ta kumar oynayan ve korona virüs ihlali yapan 13 kişiye ceza yağdı
YEREL HABERLER Sinop’ta kumar oynayan ve korona virüs ihlali yapan ...
'Yaşlı kent' Sinop’ta 'yaşlılar' aşılanıyor
YEREL HABERLER 'Yaşlı kent' Sinop’ta 'yaşlılar' aşılanıyor
Türkiye’nin en yaşlı nüfusu Sinop’ta 41,4 yaş ortalaması ile Türkiye'de ilk sırada
YEREL HABERLER Türkiye’nin en yaşlı nüfusu Sinop’ta 41,4 yaş ...
‘Atmaca’ Sinop’ta test edildi
YEREL HABERLER ‘Atmaca’ Sinop’ta test edildi
Sinop'ta mutasyonlu virüs iddiası Sinop’ta mutasyonlu virüs taşıyan aile karantinaya alındı iddiası
YEREL HABERLER Sinop'ta mutasyonlu virüs iddiası Sinop’ta mutasyonlu ...
Sinop’ta kazada hasar gören trafik lambası değiştirildi
YEREL HABERLER Sinop’ta kazada hasar gören trafik lambası ...
Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı
YEREL HABERLER Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 ...
Sinop’ta güneşi gören kendini sokağa attı
YEREL HABERLER Sinop’ta güneşi gören kendini sokağa attı
Çalışır halde bıraktığı araç kapıları ve trafiği kilitledi
YEREL HABERLER Çalışır halde bıraktığı araç kapıları ve trafiği ...