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Türkiye’nin en mutlu şehrinde gençler yaşlılar kadar mutlu değil Sinoplu gençlerin talebi "istihdam"

İHA

Türkiye’nin en mutlu şehrinde gençler yaşlılar kadar mutlu değil Sinoplu gençlerin talebi "istihdam"

Birçok kez "Türkiye’nin en mutlu şehri" seçilmiş bir il olan Sinop’ta gençler, yaşlılar kadar mutlu değil. Sinoplu gençler şehirdeki istihdam imkanlarının daha çok artırılmasını istiyor.
Sinop, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan çalışmalarda "Türkiye’nin en mutlu şehri" ve "en yaşlı nüfusa sahip şehri" olma özelliğiyle öne çıkıyor. Ancak Sinop’ta yaş arttıkça mutluluğun da arttığı gözleniyor. Emekli şehri olarak da bilinen ve turistik yönü daha çok öne çıkan Sinop’ta gençler ve orta yaşlılar iş imkanlarının azlığından yakınıyor. Şehir "dışı seni içi beni yakar" sözleriyle anlam buluyor.
Recep Çalışkan (65), “Sinop çok sakin bir şehir. Her şeyiyle insanlarıyla olsun çok mutlu bir şehir ve kaç senedir de Türkiye’nin en mutlu şehri seçiliyor. Oldukça güzel emekliler açısından çok iyi. Vallahi biz memnunuz. Ben son 5 senedir buradayım ve mutluyum, huzurluyum. Her şey doğal yeme içme olsun, insanları olsun çok sevecen misafirperver. Dışarıdan gelen insanlara karşı. Tercih edilecek bir yer yani Karadeniz’in incisi diyebilirim” dedi.
Tufan Bilgili (65), “Sinop’ta beni mutlu eden şey insanların birbirine olan saygısı. Onun dışında ekonomik olarak sıkıntılı. Mutlu olmak için bir sebep yok ama biz Sinoplular birbirimize olan saygımızdan dolayı birbirimizin kusurlarını görmezden gelerek bu mutluluğun yollarını kendimize 'Polyannacılık' oynayarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Serkan Seven (40), “Yani mutlu şehir diyorlar ama gençlere sorsan hiçte mutlu değiliz. Çünkü iş alanı yok. Ne bileyim milletin zor durumları. Genç nesil şu anda hep geziyor iş bulamıyor. Hani normal büyükşehir gibi bir iş alanı yok. Mutlu güzel bir şehir Sinop, turistik bir şehir ama maalesef dışarıdan görüldüğü gibi değil. Herkes mutluyuz diyor ama ben kendi adıma söylüyorum mutsuz çok insan tanıyorum. Fabrika gibi mesela çok kişinin çalışacağı yerler olmalı. Hep büyükşehirlere yatırım oluyor Sinop’a neden olmasın. Güzel fabrikalarla iş alanı açılsın. Sinop’un bir geçim kaynağı zaten balıkçılık bir de turizm yani. Kışın zaten ölü Sinop” şeklinde konuştu.

"Ben mutlu değilim"
Burak Pekcan (20), “Sinop’ta şu an açıkçası ben mutlu değilim. Neden derseniz iş olanağımız yok. Şimdi dükkanlar kapalı, ben de kafede çalışıyorum. Oradan çıkma ihtimalim var, bir yerde iş yok. Nereye gireceğim, ne yapacağım hiç bilmiyorum. Yeni kesinlikle iş olanağı olması gerekiyor Sinop’ta. Sinop emekli şehri olarak geçtiği için yaşlılar mutlu olabiliyorlar” ifadelerini kullandı.
Sercan Göktepe (36), “Merkez nüfusu 50 bin olan bir şehirde yaşıyoruz. O yüzden fazla yatırım olmayan bir şehir. Zaten Sinop çok eskiden beri emekli şehri olarak anılıyor. Gençler genelde burada iş bulamadığından büyükşehirlere gitmiştir. Orada sürünürler orada çok mutsuz olurlar. Sonra buraya gelmeye çalışırlar ama bir türlü gelemezler çünkü burada yeteri kadar iş olanağını bulamaz eğitimlerinin karşılığını alamazlar” sözlerine yer verdi.

"Mutsuzluk nedeni istihdam”
Gonca Yüksel (27), “Gençler için Sinop’ta istihdam sorunu var. Sakin bir şehir evet her şey elinizin altında. Rahat rahat yürüyerek her yere gidebilirsiniz ama iş konusu gerçekten sıkıntı. Özel sektör burada çok işlemiyor. Devlete atananlar atanıyor çalışıyor burada ama fabrika sayısı az. Farklı sektörlerde iş imkanları yok, o yüzden mutsuzluk nedeni istihdam” şeklinde konuştu.
Merve Asoy (26), “İşsizlik sorunu var, özel sektör çok sıkıntılı. İşsizlik problemi çözülürse Sinop çok daha güzel olur” düşüncelerini dile getirdi.

"Yazın güzel ama kışın ölü şehir”
Hakan Öcal (25) ise şunları söyledi: “Yaşlı büyüklerimiz artık görevlerini tamamlamış, belli bir yaşa geldikleri için onlara para yetiyor. Sinop çok pahalı bir şehir değil ama gençler istihdam anlamında gerçekten çok büyük sorun yaşıyor. Genelde iş bulabilmek için buradan kaçıyorlar, büyük şehirlere gidiyorlar. Buraya tatil yapmak için geliniyor genelde. Küçük bir Muğla olarak görülüyor burası. Yazın gerçekten çok güzel ama kışın gerçekten ölü bir şehir oluyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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